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Питтсбург – Ванкувер. Прогноз на матч (15.02.2017)
Дата события: 15 февраля 02:00

Питтсбург примет Ванкувер в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Пингвины» дважды проиграли в предыдущих трех встречах, причем уступала команда не в основное время. В связи с потерей очков, Питтсбург не воспользовался шансом выйти на единоличное второе место на Востоке, на данный момент набрав равное количество баллов с Коламбусом. Впереди Вашингтон, от которого дуэт преследователей отстаёт на 9 очков, пусть и имеет два поединка в запасе.


Конечно, Питтсбург ставит перед собой цель если не выиграть Восточную конференцию, то хотя бы финишировать вторым в таблице. Мотивация Ванкувера куда серьезнее – канадцы ведут борьбу за выход в плей-офф, но сейчас команда всего лишь десятая на Западе, то есть, побеждать ей нужно обязательно.


Менее месяца назад Питтсбург на своем льду забросил в ворота Ванкувера пять шайб, чего хватило для победы в основное время – 5:4. Осенний матч команд в Канаде успех принес также Пингвинс – они выиграли 3:2. Интересно, что в двух поединках до этого Ванкувер громил Питтсбург, не пропуская от грозного соперника – 5:0 и 3:0. Вряд ли подобное случится сейчас, скорее в предстоящей встрече с преимуществом в две шайбы выиграют фавориты.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Питтсбурга в основное время» за высокий коэффициент 1,70 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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