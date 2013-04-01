Норвич – Ньюкасл Юнайтед. Прогноз на матч (14.02.2017)

Норвич примет Ньюкасл Юнайтед в матче 32-го тура английского Чемпионшипа. «Сороки» продолжают лидировать во второй по значимости лиги Англии, имея все шансы на то, чтобы возвратиться в элиту. Норвич также хорош, особенно в последнее время, что позволило ему подняться на 7-ю строчку в турнирной таблице и на минимальное расстояние приблизиться к зоне плей-офф.





Норвич намного больше пропускает, чем Ньюкасл, а вот атака команд сопоставима. «Сороки» выиграли в предыдущих двух турах с одинаковым счетом 1:0, Норвич же набрал 4 очка, разгромив Ноттингем Форест 5:1, а с Уиганом разойдясь миром 2:2. То есть, не всегда результативная игра дает свои плоды, наверняка Норвичу не удастся добиться успеха в матче с Ньюкаслом, если «канарейки» сделают ставку исключительно на атаку, тем самым ослабив оборону.





Противостояния Ньюкасла и Норвича в последние годы едва ли не самые зрелищные в Англии, результативность в поединках соперников зашкаливает. Еще в рамках Премьер-Лиги, в прошлом сезоне, команды обменялись домашними викториями – 6:2 выиграл Ньюкасл и 3:2 Норвич. Поединок первого круга в Чемпиншипе принес успех Ньюкаслу 4:3, следовательно, теперь очередь в результативном силе побеждать Норвичу.