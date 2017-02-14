ПСЖ – Барселона. Прогноз на матч (14.02.2017)

ПСЖ примет Барселону в центральном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это первая встреча команд в нынешнем сезоне, но далеко не первая за последнее время. С 2013-го года пути Барселоны и ПСЖ пересеклись 6 раз – трижды выиграли каталонцы, однажды победу праздновали парижане.





В четвертьфинале прошлого розыгрыша Лиги Чемпионов Барселона оказалась сильнее ПСЖ как на выезде (3:1), так и дома (2:0). Интересно, что несколькими годами ранее встречи команд в плей-офф завершились вничью, причем результативные – 1:1 и 2:2.





Учитывая атакующий потенциал коллективов и заточенность как ПСЖ, так и Барселоны именно на атаку, предположим, что в предстоящем поединке голов будет много, а «верх» в итоге соперники пробьют. Несомненно, ПСЖ устроит только победа в домашнем матче, а вот Барселону, по большому счету, устроит и ничья, если ей удастся забить.





Предположим, что результативным окажется здесь и первый, и второй таймы, именно такой вариант для ставки стоит рассмотреть в первую очередь. Исход же встречи предугадать сложнее, ведь хозяева сильны, но котируются они ниже соперника, который, кстати, не всегда в этом сезоне был успешен и продуктивен в атаке.