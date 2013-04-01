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Бенфика – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (14.02.2016)
Дата события: 14 февраля 21:45

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов Бенфика примет дортмундскую Боруссию. Лиссабонский гранд в 2017-м году потерпел несколько поражений, но зачастую побеждал, в том числе разгромил Насьонал и Ароку в предыдущих двух турах Примейры.


У Боруссии дела в чемпионате Германии складываются не лучшим образом. Команда Томаса Тухеля проиграла в Бундеслиге на этих выходных главному аутсайдеру турнира Дармштадту 2:1, не воспользовавшись осечками франкфуртского Айнтрахта и клуба РБ Лейпциг. На данный момент Боруссия занимает только 4-ю позицию, уже явно смирившись с тем, что не поборется с Баварией за трофей.


А вот в Лиге Чемпионов Боруссия способна на многое. Ее соперник по стадии 1/8 не входит в число претендентов на титул лучшей команды Европы, да и сам факт попадания в плей-офф для португальского коллектива можно назвать в какой-то мере уже успехом. Наверняка «орлы» дома против Боруссии выступят лучше, чем на выезде, возможно, даже не проиграют, но перспективы продвинуться по турнирной сетке дальше весьма призрачны. Прогноз – предстоящая встреча завершится вничью, например, 1:1.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья хотя бы в одном из таймов» за высокий коэффициент 1,45 от букмекерской конторы Париматч.
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