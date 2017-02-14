Йокерит – Нефтехимик. Прогноз на матч (14.02.2017)

Йокерит примет Нефтехимик в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Обе команды сверхмотивированы, ведь и Йокерит, и Нефтехимик не гарантировали свое участие в плей-офф, а шансы нижнекамского коллектива попасть по итогам «регулярки» в топ-8 Восточной конференции кажутся и вовсе призрачными, особенно, учитывая статус явного аутсайдера предстоящей встречи.





А между прочим, Нефтехимик выиграл в 4-х матчах подряд и его стоит опасаться, тем более Йокерит, побеждая в предыдущих поединках, не был великолепен, вырывая виктории буквально зубами. Заряженными на борьбу выйдут хозяева и сейчас, наверняка Йокерит постарается с первых минут встречи завладеть преимуществом и забросить.





Ранее команды в поединках друг с другом действовали весьма результативно, предположим, что и в предстоящем поединке шайб будет заброшено много, а каждый из периодов порадует взятиями ворот. Первая 20-минутка уж точно завершится 1:1 или 2:1, так как предпримет попытку забросить и Нефтехимик, несмотря на напор соперника. Далее же игра пойдет по счету, ожидается, по большей мере, тактическая борьба.