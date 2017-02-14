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Йокерит – Нефтехимик. Прогноз на матч (14.02.2017)
Дата события: 14 февраля 18:30

Йокерит примет Нефтехимик в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Обе команды сверхмотивированы, ведь и Йокерит, и Нефтехимик не гарантировали свое участие в плей-офф, а шансы нижнекамского коллектива попасть по итогам «регулярки» в топ-8 Восточной конференции кажутся и вовсе призрачными, особенно, учитывая статус явного аутсайдера предстоящей встречи.


А между прочим, Нефтехимик выиграл в 4-х матчах подряд и его стоит опасаться, тем более Йокерит, побеждая в предыдущих поединках, не был великолепен, вырывая виктории буквально зубами. Заряженными на борьбу выйдут хозяева и сейчас, наверняка Йокерит постарается с первых минут встречи завладеть преимуществом и забросить.


Ранее команды в поединках друг с другом действовали весьма результативно, предположим, что и в предстоящем поединке шайб будет заброшено много, а каждый из периодов порадует взятиями ворот. Первая 20-минутка уж точно завершится 1:1 или 2:1, так как предпримет попытку забросить и Нефтехимик, несмотря на напор соперника. Далее же игра пойдет по счету, ожидается, по большей мере, тактическая борьба.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал первого периода больше 1» за коэффициент 1,68 от букмекерской конторы 1хбет.
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