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Югра – Авангард. Прогноз на матч (14.02.2017)
Дата события: 14 февраля 16:00

Югра примет Авангард в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Омский коллектив обеспечил себе место в плей-офф турнира, но по-прежнему команда ведет ожесточенную борьбу за итоговую вторую позицию Восточной конференции с Ак Барсом, что не дает права Авангарду оступаться в поединке с аутсайдером.


Югра предпоследняя на Востоке, и если коллектив из Ханты-Мансийска и поднимется выше, то разве что на 14-ю строчку. Югра не имеет должной мотивации, но и проигрывать дома без боя она явно не захочет. Предыдущая очная встреча на льду Югры, датированная сентябрем 2015-го года, принесла успех хозяевам 3:0, возможно, история снова повторится, но в плане количества заброшенных шайб, пропустят-то югорчане никак не меньше трех.


Несмотря на откровенно низкую результативность в поединках Авангарда и Югры в Омске в 2016-м году, предположим, что предстоящий матч порадует заброшенными шайбами, так как отступать командам некуда. Ставку лучше сделать именно на тотал, исход же встречи угадать сложнее.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча больше 3,5» за высокий коэффициент 1,42 от букмекерской конторы 1хбет.
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