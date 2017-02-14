Югра – Авангард. Прогноз на матч (14.02.2017)

Югра примет Авангард в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Омский коллектив обеспечил себе место в плей-офф турнира, но по-прежнему команда ведет ожесточенную борьбу за итоговую вторую позицию Восточной конференции с Ак Барсом, что не дает права Авангарду оступаться в поединке с аутсайдером.





Югра предпоследняя на Востоке, и если коллектив из Ханты-Мансийска и поднимется выше, то разве что на 14-ю строчку. Югра не имеет должной мотивации, но и проигрывать дома без боя она явно не захочет. Предыдущая очная встреча на льду Югры, датированная сентябрем 2015-го года, принесла успех хозяевам 3:0, возможно, история снова повторится, но в плане количества заброшенных шайб, пропустят-то югорчане никак не меньше трех.





Несмотря на откровенно низкую результативность в поединках Авангарда и Югры в Омске в 2016-м году, предположим, что предстоящий матч порадует заброшенными шайбами, так как отступать командам некуда. Ставку лучше сделать именно на тотал, исход же встречи угадать сложнее.