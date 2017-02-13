Лацио – Милан. Прогноз на матч (13.02.2017)

В 24-м туре итальянской Серии А Лацио примет Милан. «Россо-нери» несколько сдали по сравнению с началом сезона, и на данный момент занимают только 7-ю строчку в турнирной таблице. Накануне Милан героически победил на выезде Болонью, несмотря на то, что действовал вдевятером с 59-й минуты.





Возможно, такой подвиг положительным образом скажется на игре Милана в будущем, особенно поверит в себя гранд, если в предстоящей встрече обыграет Лацио в гостях. Сейчас «красно-черные» отстают от «орлов» как раз-таки на 3 очка, то есть, выиграв, они догонят римлян и совершенно точно продолжат бороться за места в еврокубках.





Лацио уже не зацепится за Лигу Чемпионов, хотя вряд ли команда всерьез рассчитывала составить конкуренцию более мощным Наполи, Роме и Ювентусу. Задачей Лацио остается выход в Лигу Европы, а для этого нужно занять либо 4-е место, на котором римляне сейчас и прибывают, либо 5-ю строчку. Важно в предстоящем поединке не проиграть конкуренту, и не страшно, если Интер выиграет параллельный матч, а столичный клуб, например, поделит очки с Миланом.





В первом круге «россо-нери» обыграли Лацио 2:0, но стоит опять упомянуть о форме Милана на тот момент. Вряд ли на выезде команда способна действовать с превосходством, поэтому Милан наверняка изберет выжидательную тактику, которая не предполагает обилия голов, по крайней мере, до перерыва.