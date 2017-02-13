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Эйбар – Гранада. Прогноз на матч (13.02.2017)
Дата события: 13 февраля 21:45

Эйбар примет Гранаду в рамках 22-го тура испанской Примеры. Как и в прошлом сезоне, Эйбар отлично провел первую половину чемпионата, на данный момент расположившись на 8-й строчке в турнирной таблице. Но есть отличие – Эйбар еще и второй круг сейчас начал здорово, в последних 4-х встречах в активе команды 3 победы.


Гранада неделю назад выиграла второй раз в сезоне и теперь делит с хихонским Спортингом предпоследнее место в турнирной таблице. Конечно, команде будет весьма сложно избежать вылета, но при определенном стечении обстоятельств Гранада способна занять в итоге место с 17-го по 15-е, вряд ли выше. Многое зависит от поединков как раз-таки против соперников уровня Эйбара, которые явно ненамного сильнее, но значительно превосходят Гранаду в таблице.


В прошлом сезоне на своем поле Эйбар деклассировал Гранаду 5:1, выигрывала команда в матчах до этого и после, уже в текущем сезоне. Во всех трех поединках Гранада забивала, вероятнее всего, мотивированные гости смогут отличиться и сейчас, что, впрочем, не гарантирует им очки.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Гранады больше 0,5» за коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
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