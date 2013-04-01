Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз на матч (13.02.2017)

Борнмут примет Манчестер Сити в рамках 25-го тура английской Премьер-Лиги. «Горожане» пришли в себя после неудачного отрезка сезона, начали побеждать и могут подняться на вторую строчку турнирной таблицы в случае победы.





Борнмут в последнее время выступал не очень здорово, в 4-х поединках уступив трижды. Команда пока на безопасном расстоянии от зоны вылета, но это не дает ей повода расслабиться. В предстоящей встрече Борнмут надеется зацепиться за очки, хотя придется продемонстрировать свой максимум, чтобы добиться успеха.





В первом круге Борнмут провалил матч с Сити, разгромно проиграв сопернику на его поле 4:0. Интересно, что в прошлом сезоне оба поединка Ман Сити выиграл в подобном стиле – 4:0 на выезде и 5:1 дома. Учитывая такие результаты, а также статистику команд последнего времени, следует отдать предпочтение «горожанам» - наверняка они снова окажутся сильнее, пусть, скорее всего, в два, максимум три мяча.