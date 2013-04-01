21:28 (+3) 12 February 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Борнмут – Манчестер Сити. Прогноз на матч (13.02.2017)
Дата события: 13 февраля 22:00

Борнмут примет Манчестер Сити в рамках 25-го тура английской Премьер-Лиги. «Горожане» пришли в себя после неудачного отрезка сезона, начали побеждать и могут подняться на вторую строчку турнирной таблицы в случае победы.


Борнмут в последнее время выступал не очень здорово, в 4-х поединках уступив трижды. Команда пока на безопасном расстоянии от зоны вылета, но это не дает ей повода расслабиться. В предстоящей встрече Борнмут надеется зацепиться за очки, хотя придется продемонстрировать свой максимум, чтобы добиться успеха.


В первом круге Борнмут провалил матч с Сити, разгромно проиграв сопернику на его поле 4:0. Интересно, что в прошлом сезоне оба поединка Ман Сити выиграл в подобном стиле – 4:0 на выезде и 5:1 дома. Учитывая такие результаты, а также статистику команд последнего времени, следует отдать предпочтение «горожанам» - наверняка они снова окажутся сильнее, пусть, скорее всего, в два, максимум три мяча.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Ман Сити» за коэффициент 1,49 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100