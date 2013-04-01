Ньюкасл Джетс – Мельбурн Виктори. Прогноз на матч (13.02.2017)

Ньюкасл Джетс примет Мельбурн Виктори в 19-м туре австралийской Лиги А. Хозяева этой встречи расположились на 7-й строчке в турнирной таблице чемпионата, не дотягивая пока до зоны плей-офф. Такое положение обязывает Ньюкасл Джетс побеждать, только вот добиться успеха будет крайне сложно, учитывая, что в соперниках Мельбурн Виктори – один из лидеров местного футбола.





Гости занимают второе место в чемпионате и наверняка останутся вторыми в итоге, так как Мельбурн Виктори отстает на 12 очков от лидирующего Сиднея и на почтительных 6 пунктов опережают Брисбен Роар. Вряд ли гости имеют запредельную мотивацию, а значит, у Ньюкасл Джетс будет шанс побороться за победу.





В трех предыдущих очных встречах Мельбурн обыгрывал Ньюкасл в результативных поединках и с преимуществом 2 мяча. Скорее всего, ничего не изменится в плане забитых мячей в предстоящем матче, а вот его исход предугадать сложнее. Прогноз – обе команды забьют и все же будет зафиксирована ничья, например, 1:1 или 2:2.