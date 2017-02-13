Торонто – Детройт. Прогноз на матч (13.02.2017)

Торонто Рэпторс примут Детройт Пистонс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Канадцы уверенные фавориты предстоящей встречи, что и не удивительно, учтивая место проведения поединка, а также положение соперников в турнирной таблице Восточной конференции.





Торонто находится на 4-й строчке, и по всей видимости в плей-офф будет противостоять либо Атланте, либо Индиане. Детройт выступает скромнее и пока команда не гарантировала свое участие в плей-офф, но есть все предпосылки к этому – сейчас Пистонс восьмые.





В самом начале сезона Торонто дома деклассировал Детройт 109:91, подобное количество очков в сумме наберут команды и сейчас, причем весьма вероятно, что Торонто снова окажется сильнее с солидным преимуществом. Скорее всего, хозяева постараются уйти в отрыв с самого начала встречи, мощно проведя стартовый отрезок встречи. С учетом такого предположения и следует выбрать вариант для ставки.