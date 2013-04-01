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Фрайбург - Кельн
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Начало 12 февраля 2017 в 19:30
Чемпионат Германии. Фрайбург - Кельн онлайн | Bundesliga. Freiburg - Cologne watch online
Смотреть онлайн Фрайбург - Кельн | Прямая видео трансляция матча Фрайбург - Кельн
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