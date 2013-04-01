Атлетико Мадрид – Сельта. Прогноз на матч (12.02.2017)

В преддверии еврокубковых поединков Атлетико Мадрид сыграет с Сельтой в рамках испанской Примеры. «Матрасники» пока отстают в турнирной таблице чемпионата не только от Реала и Барселоны, но еще и от Севильи с Реалом Сосьедад. Такое положение не может устраивать экс-обладателей трофея, а значит, в предстоящей встрече Атлетико сделает все возможное, чтобы победить и нагнать конкурентов.





Мотивирована и Сельта, которая, кстати, как и Атлетико, вылетела на полуфинальной стадии из Кубка Испании. Клуб из Виго расположился в середине таблицы, но наверняка галисийцы грезят о большем, по крайней мере, глубина состава и класс футболистов позволяет Сельте рассчитывать как минимум на попадание в топ-6.





Сельта способна удивить, только вряд ли это произойдет в гостевом матче против очень неудобного для себя соперника, который, например, в первом круге добился разгромной победы 4:0, а до этого дома выиграл 2:0. Вероятнее всего на этот раз Сельта отличится, но проиграет встречу, например, 2:1 или 3:1. С учетом такого предположения и ставка на тоталы.