Лас-Пальмас – Севилья. Прогноз на матч (12.02.2017)

Лас-Пальмас примет Севилью в рамках 22-го тура испанской Примеры. Эта встреча середняка турнирной таблицы и одного из лидеров, что, конечно, отразилось на котировках букмекерских контор, но все же раньше времени предпочтение Севилье отдавать нельзя.





Лас-Пальмас зачастую здорово выступает дома – только одно поражение в сезоне, причем уступили островитяне в Кубке Короля мощному мадридскому Атлетико 2:0. Не так давно Лас-Пальмас на своем поле деклассировал Валенсию 3:1, в конце ноября он оказался сильнее Атлетика из Бильбао с таким же счетом, а в начале осени не позволил себя обыграть мадридскому Реалу (ничья 2:2).





Севилья хоть и несколько поправила ужасную статистику выступлений на выезде, но все же дома команда чаще добивается успеха. Что касается очных встреч, то ни разу в истории Севилья не обыгрывала Лас-Пальмас на его поле, более того, в трех очных поединках уступила дважды. Предположим, что не завоюет Севилья три очка и сейчас, прогнозируемый же счет – ничья 1:1 или минимальная виктория хозяев 2:1.