Кальяри – Ювентус. Прогноз на матч (12.02.2017)

Кальяри примет Ювентус в матче 24-го тура итальянской Серии А. Туринцы совсем скоро сыграют в плей-офф Лиги Чемпионов, а значит, они наверняка приберегут своих лидеров в поединке с не самым сильным клубом, представляющим Сардинию.





В принципе, Ювентус имеет право на ошибку, а ничья станет именно таковой, ведь в последнее время «Старая синьора» исключительно побеждает. Интересно, что уже очень долго Ювентус не делил очки с соперниками, например, в нынешнем сезоне, если говорить о чемпионате, в активе Юве 19 побед и 4 неудачи, то есть, вовсе без ничьих.





Бескомпромиссной командой считается и Кальяри, но и менее грозной, конечно, чем Ювентус. На данный момент южане занимают 15-ю строчку в турнирной таблице, что должно их устраивать, к тому же от зоны вылета Кальяри далеко – 13 пунктов.





Непременно Кальяри постарается показать себя в поединке с Ювентусом, но класса хозяевам не хватит, чтобы на протяжении всего матча действовать против фаворита на равных. Скорее всего, «Старая синьора» рано и поздно забьет и этот мяч вполне может оказаться единственным.



