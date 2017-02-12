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Кальяри – Ювентус. Прогноз на матч (12.02.2017)
Дата события: 12 февраля 21:45

Кальяри примет Ювентус в матче 24-го тура итальянской Серии А. Туринцы совсем скоро сыграют в плей-офф Лиги Чемпионов, а значит, они наверняка приберегут своих лидеров в поединке с не самым сильным клубом, представляющим Сардинию.


В принципе, Ювентус имеет право на ошибку, а ничья станет именно таковой, ведь в последнее время «Старая синьора» исключительно побеждает. Интересно, что уже очень долго Ювентус не делил очки с соперниками, например, в нынешнем сезоне, если говорить о чемпионате, в активе Юве 19 побед и 4 неудачи, то есть, вовсе без ничьих.


Бескомпромиссной командой считается и Кальяри, но и менее грозной, конечно, чем Ювентус. На данный момент южане занимают 15-ю строчку в турнирной таблице, что должно их устраивать, к тому же от зоны вылета Кальяри далеко – 13 пунктов.


Непременно Кальяри постарается показать себя в поединке с Ювентусом, но класса хозяевам не хватит, чтобы на протяжении всего матча действовать против фаворита на равных. Скорее всего, «Старая синьора» рано и поздно забьет и этот мяч вполне может оказаться единственным.


Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча меньше 3,5» за коэффициент 1,52 от букмекерской конторы Париматч.
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