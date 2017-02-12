Вольфсбург – Хоффенхайм. Прогноз на матч (12.02.2017)

Вольфсбург примет Хоффенхайм в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги. Долгое время Хоффенхайм оставался единственным клубом из топ-чемпионатов, который не проигрывал, но после возобновления Бундеслиги команда уступила РБ Лейпцигу 2:1, пропустив в таблице вперед себя дортмундскую Боруссию.





На данный момент Хоффенхайм занимает высокую пятую строчку, имея наибольшее количество ничьих – 10. Вольфсбург столько же раз проиграл, в том числе «волки» были повержены в предыдущих двух турах. Экс-чемпион Германии и участник Лиги Чемпионов расположился в нижней части турнирной таблицы, что, конечно, устраивать Вольфсбург не может, но надеяться на выход в еврокубки не приходится.





В предстоящей встрече Вольфсбург фаворит, но не такой явный, как, например, было бы год назад. А между прочим, в марте 2016-го Вольфсбург уступил Хоффенхайму 1:0 в гостях, а в первом круге этого сезона команды поделили очки – ничья 0:0. Предположим, что победитель не будет выявлен и сейчас, а поединок обязательно порадует забитыми мячами.