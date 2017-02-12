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Кротоне – Рома. Прогноз на матч (12.02.2017)
Дата события: 12 февраля 13:30

Кротоне примет Рому в матче 24-го тура итальянской Серии А. Римляне в случае победы вновь в турнирной таблице обгонят Наполи и наверняка еще больше оторвутся от преследователей, что предполагает борьбу один на один как раз-таки с неаполитанцами без лишних раздражителей.


Что касается отдельно взятой встречи, то здесь вряд ли есть интрига – Кротоне явно слабее соперника, даже домашний статус поединка не поможет команде. Кротоне расположился на предпоследней строчке, ровно в два раза больше пропустив, чем отличившись.


У Ромы вторая атака лиги после Наполи, наверняка «волки» улучшат свою статистику в матче с Кротоне, если смогут реализовать моменты, которых, предположим, будет в изобилии. Многое зависит от стартовых минут, ведь если столичный клуб забьет, то уже вряд ли отдаст сопернику инициативу, а, следовательно, и преимущество в счете. Рома непременно сделает ставку на мощное начало, отсюда и вариант для ставки на матч.

Предлагаем сделать ставку на исход «Рома выиграет первый тайм и матч» за высокий коэффициент 1,95 от букмекерской конторы 1хбет.
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