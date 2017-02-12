Кротоне – Рома. Прогноз на матч (12.02.2017)

Кротоне примет Рому в матче 24-го тура итальянской Серии А. Римляне в случае победы вновь в турнирной таблице обгонят Наполи и наверняка еще больше оторвутся от преследователей, что предполагает борьбу один на один как раз-таки с неаполитанцами без лишних раздражителей.





Что касается отдельно взятой встречи, то здесь вряд ли есть интрига – Кротоне явно слабее соперника, даже домашний статус поединка не поможет команде. Кротоне расположился на предпоследней строчке, ровно в два раза больше пропустив, чем отличившись.





У Ромы вторая атака лиги после Наполи, наверняка «волки» улучшат свою статистику в матче с Кротоне, если смогут реализовать моменты, которых, предположим, будет в изобилии. Многое зависит от стартовых минут, ведь если столичный клуб забьет, то уже вряд ли отдаст сопернику инициативу, а, следовательно, и преимущество в счете. Рома непременно сделает ставку на мощное начало, отсюда и вариант для ставки на матч.