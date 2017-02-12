Суонси – Лестер. Прогноз на матч (12.02.2017)

Суонси примет Лестер в рамках 25-го тура английской Премьер-Лиги. На данный момент команды набрали равное количество очков и располагаются как раз над зоной вылета, то есть, Лестер и Суонси прямые конкуренты за выживание. Следовательно, победа в этой встрече носит обязательный характер для обеих сторон, вот только выиграть будет сложно как валлийцам, так и представителям Англии, а по совместительству действующим чемпионам страны.





Лестер не здорово выступает в Премьер-Лиге, зато команда впервые в своей истории сыграла в Лиге Чемпионов, более того, вышла в плей-офф турнира. Совсем скоро команде Раньери предстоит сразится в главном клубном соревновании, а значит, силы Лестеру нужно будет приберечь. Пойдут ли «лисы» на жертвы – сказать сложно, но в любом случае в поединке с Суонси они не выглядят фаворитами.





В 4-х предыдущих очных матчах Лестер обыгрывал Суонси, а в прошлом сезоне на выезде разгромил валлийцев 3:0. Забьют «лисы» и сейчас, ведь Суонси чаще всех в лиге пропускает, но это не позволит им выиграть. Прогноз – ничья 1:1 или минимальная победа Суонси.