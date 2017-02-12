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Бернли – Челси. Прогноз на матч (12.02.2017)
Дата события: 12 февраля 15:30

Бернли примет Челси в рамках 25-го тура английской Премьер-Лиги. «Аристократы» уверенными шагами идут к чемпионству, на данный момент опережая преследователей на 9 и более очков. Всего три неудачи в пассиве Челси, вряд ли проиграют «синие» в предстоящей встрече, да и ничья в матче с Бернли маловероятна.


Единственное, что за Бернли в этой встрече, так это свое поле. Дома команда с ноября не проигрывала, более того, одержала семь побед подряд, пусть и не противостояла она грандам. Несмотря на такую статистику, Бернли расположился лишь на 12-й строчке турнирной таблицы, он не гарантировал место в элите английского футбола на следующий сезон, вполне возможно, что концовку Бернли провалит, чего следовало бы ожидать ранее.


В первом круге Челси деклассировал дома Бернли 3:0. Наверняка предстоящий матч не окажется столь же легким для «синих», но в 2 мяча фаворит способен выиграть. Более вероятный вариант – виктория Челси со счетом 2:1, причем пропустит фаворит во втором тайме.

Предлагаем сделать ставку на исход «второй тайм результативнее первого» за высокий коэффициент 2,5 от букмекерской конторы Париматч.
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