Ингольштадт – Бавария. Прогноз на матч (11.02.2017)

Ингольштадт примет Баварию в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги. Наконец-то мюнхенцы могут более-менее уверенно себя чувствовать, оторвавшись от РБ Лейпцига в турнирной таблице уже на 4 пункта, несмотря даже на потерю очков в прошлом туре. Остальные конкуренты отстали еще больше, а новичок Бундеслиги, есть такое ощущение, скоро «сдуется», следовательно, перспективы Баварии вновь выиграть чемпионство довольно высоки.





В предстоящей встрече Бавария может себе позволить потерять очки, но этого не случится, ведь сыграет гранд против одного из аутсайдеров – Ингольштадта. Соперник мюнхенцев расположился на предпоследней строчке в турнирной таблице, имея третий худший показатель результативности в лиге. Наверняка Ингольштадт не отличится в поединке с баварцами, велика вероятность разгромной победы фаворита с сухим счетом.





Интересно, что в двух очных поединках ранее Бавария пропускала от Ингольштадта, впрочем, все равно побеждая. Наиболее же крупную викторию баварцы одержали над Ингольштадтом в 2011-м году – в Кубке они выиграли 6:0. Возможно, подобный счет повторится, ставку же сделаем с подстраховкой.