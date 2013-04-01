Дармштадт 98 – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (11.02.2017)

Дармштадт 98 примет дортмундскую Боруссию в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги. Не сказать, что Боруссия набрала привычную форму, несмотря на успехи в последнее время, но в предстоящей встрече Дортмунд обязан уверенно обыгрывать соперника.





А все потому, что Дармштадт является аутсайдером и главным претендентом на вылет. Только 12 забитых мячей в активе команды, а вот пропустила она едва ли не больше всех. В первом круге Дармштадт на выезде был бит Боруссией 6:0, не слишком удачно в обороне действовал скромный коллектив и в очных встречах ранее – поражение 2:0 и ничья 2:2.





После возобновления чемпионата Дармштадт успел разгромно проиграть Кельну 6:1, а накануне команда была обыграна франкфуртским Айнтрахтом 2:0. Боруссия, конечно, сильнее обоих клубов на голову, а значит, она выиграет не менее уверенно. Да, совсем скоро Дортмунду предстоят поединки плей-офф Лиги Чемпионов, но команда точно выделит силы на матч против Дармштадта, в котором обязательно ей нужно побеждать.