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Дармштадт 98 – Боруссия Дортмунд. Прогноз на матч (11.02.2017)
Дата события: 11 февраля 16:30

Дармштадт 98 примет дортмундскую Боруссию в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги. Не сказать, что Боруссия набрала привычную форму, несмотря на успехи в последнее время, но в предстоящей встрече Дортмунд обязан уверенно обыгрывать соперника.


А все потому, что Дармштадт является аутсайдером и главным претендентом на вылет. Только 12 забитых мячей в активе команды, а вот пропустила она едва ли не больше всех. В первом круге Дармштадт на выезде был бит Боруссией 6:0, не слишком удачно в обороне действовал скромный коллектив и в очных встречах ранее – поражение 2:0 и ничья 2:2.


После возобновления чемпионата Дармштадт успел разгромно проиграть Кельну 6:1, а накануне команда была обыграна франкфуртским Айнтрахтом 2:0. Боруссия, конечно, сильнее обоих клубов на голову, а значит, она выиграет не менее уверенно. Да, совсем скоро Дортмунду предстоят поединки плей-офф Лиги Чемпионов, но команда точно выделит силы на матч против Дармштадта, в котором обязательно ей нужно побеждать.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Боруссии Дортмунд с форой -1» за высокий коэффициент 1,62 от букмекерской конторы 1хбет.
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