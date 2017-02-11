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Осасуна – Реал Мадрид. Прогноз на матч (11.02.2017)
Дата события: 11 февраля 21:45

Осасуна примет мадридский Реал в рамках 22-го тура испанской Примеры. Есть шанс, что во встрече с главным аутсайдером чемпионата сыграют Бэйл, Карвахаль и Модрид, но вряд ли наставник «сливочных» Зинедин Зидан рискнет игроками основы перед важнейшими поединками плей-офф Лиги Чемпионов.

К тому же Реал имеет солидный гандикап перед преследователями в Ла Лиге - мадридцы опережают Барселону на одно очко, имея два матча в запасе.

 

Стабильно Реал в прошлые сезоны обыгрывал Осасуну, да и в первом круге деклассировал соперника 5:2. Даже при игре не на свой максимум Реал и сейчас должен оказываться сильнее уверенно, например, в 2 мяча. Непременно забьет Роналду, который всегда результативен против Осасуны, да и давно уже португалец в чемпионате не отличался.


Предположим, что Реал начнет мощно, а отличившись, просто будет контролировать ход поединка, не форсируя событий. При такой стратегии первый тайм наверняка окажется результативнее второго, если, конечно, Осасуне не рассыплется вовсе.

Предлагаем сделать ставку на исход «Реал Мадрид выиграет первый тайм и матч» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы Париматч.
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