Осасуна – Реал Мадрид. Прогноз на матч (11.02.2017)

Осасуна примет мадридский Реал в рамках 22-го тура испанской Примеры. Есть шанс, что во встрече с главным аутсайдером чемпионата сыграют Бэйл, Карвахаль и Модрид, но вряд ли наставник «сливочных» Зинедин Зидан рискнет игроками основы перед важнейшими поединками плей-офф Лиги Чемпионов.

К тому же Реал имеет солидный гандикап перед преследователями в Ла Лиге - мадридцы опережают Барселону на одно очко, имея два матча в запасе.

Стабильно Реал в прошлые сезоны обыгрывал Осасуну, да и в первом круге деклассировал соперника 5:2. Даже при игре не на свой максимум Реал и сейчас должен оказываться сильнее уверенно, например, в 2 мяча. Непременно забьет Роналду, который всегда результативен против Осасуны, да и давно уже португалец в чемпионате не отличался.





Предположим, что Реал начнет мощно, а отличившись, просто будет контролировать ход поединка, не форсируя событий. При такой стратегии первый тайм наверняка окажется результативнее второго, если, конечно, Осасуне не рассыплется вовсе.