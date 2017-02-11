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Алавес – Барселона. Прогноз на матч (11.02.2017)
Дата события: 11 февраля 17:15

Алавес примет Барселону в рамках 22-го тура испанской Примеры. Именно эти команды сойдутся вскоре в финале Кубка Короля, то есть, предстоящая встреча является репетицией более значимого поединка. Скорее всего, Барселона окажется победителем и тут и там, причем не исключен в обоих случаях разгром.


Барселона продолжает преследовать в турнирной таблице чемпионата мадридский Реал, тем временем еще и конкурируя с Севильей за вторую строчку. Конечно, перспектива остаться на втором месте, а тем более финишировать третьими каталонцев не может устраивать, а значит, они сделают все возможное, чтобы не терять очки в поединках с подобными соперниками.


С другой стороны, «сине-гранатовым» вскоре предстоит сражаться в плей-офф Лиги Чемпионов, а значит, силы все-таки нужно беречь. Алавес достаточно крепкая команда, но взломать оборону соперника Барселона способна, предположим, что это случится еще до перерыва, а после каталонцы просто будут контролировать ситуация на поле.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Барселоны в первом тайме и матче» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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