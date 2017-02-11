Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз на матч (11.02.2017)

В центральном матче 25-го тура английской Премьер-Лиги Ливерпуль примет Тоттенхэм. Команды находятся в группе преследователей лондонского Челси, причем не так давно мерсисайдцы были на второй строчке, но после серии неудач они опустились на 5-е место, и теперь вторые «шпоры».





Турнирное положение обязывает Ливерпуль выигрывать, Тоттенхэм же устроит ничья в гостевой встрече, только это не означает, что лондонцы не предпримут попытки завоевать три очка. Тоттенхэм довольно неплохо смотрелся в предыдущих поединках, более того, с середины декабря столичный клуб не проигрывал, только дважды в 11-ти матчах не сумев победить.





Несмотря ни на что букмекеры отдают предпочтение Ливерпулю. Команда Клоппа из 5-ти предыдущих поединков проиграла четыре, зато не уступила Челси (ничья 1:1). Подобный результат наиболее вероятен в предстоящей встрече, ведь Ливерпуль испытывает явные проблемы с созданием и реализацией моментов, а вот в обороне действует традиционно не лучшим образом. Скорее всего, 1-2 гола в исполнении Тоттенхэма здесь состоятся, с учетом такого предположения и ставка.