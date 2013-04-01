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Манчестер Юнайтед – Уотфорд. Прогноз на матч (11.02.2017)
Дата события: 11 февраля 17:00

Манчестер Юнайтед примет Уотфорд в рамках 25-го тура английской Премьер-Лиги. Обе команды находятся в хорошей форме, но класс «красных дьяволов» явно повыше, поэтому именно манкунианцы в поединке фавориты.


По-прежнему команда Моуриньо последняя в лидирующей группе, точнее в пятерке преследователей лондонского Челси. Совсем скоро Юнайтед может подняться в еврокубковую зону, но для этого обязательно нужно обыгрывать соперников уровня Уотфорда.


Нет, Уотфорд не такой уж и слабый, учитывая его 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата, но все же на равных соперничать гости не способны, несмотря даже на две победы в двух предыдущих поединках, а до этого две ничьи.


Предположим, что Манчестер Юнайтед выиграет каждый тайм, а итоговое преимущество хозяев составит 2-3 мяча. В первом круге «красные дьяволы» уступили Уотфорду 3:1, реванш с таким же счетом вероятен сейчас, с учетом этого и ставка.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Манчестер Юнайтед с форой -1» за коэффициент 1,40 от букмекерской конторы 1хбет.
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