Манчестер Юнайтед – Уотфорд. Прогноз на матч (11.02.2017)

Манчестер Юнайтед примет Уотфорд в рамках 25-го тура английской Премьер-Лиги. Обе команды находятся в хорошей форме, но класс «красных дьяволов» явно повыше, поэтому именно манкунианцы в поединке фавориты.





По-прежнему команда Моуриньо последняя в лидирующей группе, точнее в пятерке преследователей лондонского Челси. Совсем скоро Юнайтед может подняться в еврокубковую зону, но для этого обязательно нужно обыгрывать соперников уровня Уотфорда.





Нет, Уотфорд не такой уж и слабый, учитывая его 10-ю позицию в турнирной таблице чемпионата, но все же на равных соперничать гости не способны, несмотря даже на две победы в двух предыдущих поединках, а до этого две ничьи.





Предположим, что Манчестер Юнайтед выиграет каждый тайм, а итоговое преимущество хозяев составит 2-3 мяча. В первом круге «красные дьяволы» уступили Уотфорду 3:1, реванш с таким же счетом вероятен сейчас, с учетом этого и ставка.