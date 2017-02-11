Арсенал – Халл Сити. Прогноз на матч (11.02.2017)

Арсенал примет Халл Сити в рамках 25-го тура английской Премьер-Лиги. «Канониры» проиграли в двух предыдущих поединках чемпионата, но все равно остаются явными фаворитами встречи. А между прочим «тигры» в прошлом туре на своем поле обыграл не кого-нибудь, а Ливерпуль (2:0), до этого в Манчестере поделив очки с Юнайтед (ничья 0:0).





Исходя из результатов, следует отметить оборонительную игру Халл Сити. Но в первом круге столь же безгрешными «тигры» не были, разгромно проиграв Арсеналу дома 4:1. Примерно год назад, только в Кубке ФА Арсенал также на поле соперника разгромил Халл Сити 4:0, поэтому и в предстоящей встрече сложно ожидать какого-то другого исхода, кроме виктории фаворита.





Не стоит забывать, что Халл Сити претендует на вылет, на данный момент в турнирной таблице занимая лишь 18-ю строчку. Арсенал же 4-й, но отстает всего на 3 очка от Тоттенхэма, на 2 пункта впереди команды Арсена Венгера Ман Сити. Арсеналу нужно побеждать и хозяева добьются цели, выиграв, например, в 2-3 мяча.