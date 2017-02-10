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Бордо – ПСЖ. Прогноз на матч (10.02.2017)
Дата события: 10 февраля 21:45

Бордо примет ПСЖ в центральном матче 25-го тура французской Лиги 1. Обе команды отлично действуют в последнее время, при этом сезон в целом Бордо, например, пока занести себе в актив не может, да и парижане не лидируют в чемпионате, хотя всегда к февралю они ранее уже имели солидный гандикап перед конкурентами.


ПСЖ отстает от Монако на три очка, на порядок скромнее соперника парижане выглядят в атаке, что еще более удивительно, с такими-то подбором игроков впереди. В ближайшее время превзойти Монако не удастся, но при лучшем стечении обстоятельств это возможно, как и очередное чемпионство.


Бордо ставит перед собой цель попасть в еврокубки, хотя для этого в таблице нужно превзойти такие команды, как Марсель, Сент-Этьен и Лион. Не сказать, что это не по силам гранду, вот только в предстоящей встрече перспективы Бордо выиграть, соответственно, увеличить шансы на итоговый успех, минимальны. Предположим, что Бордо проиграет поединок, но не разгромно, а, например, 2:1 или 2:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов ПСЖ больше 1,5» за коэффициент 1,55 от букмекерской конторы Париматч.
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