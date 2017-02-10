Наполи – Дженоа. Прогноз на матч (10.02.2017)

Наполи примет Дженоа в рамках 24-го тура итальянской Серии А. Неаполитанцы продолжают заочную борьбу с Ромой за второе место в чемпионате, но пока Наполи отстает от римлян на 2 пункта. В предстоящей встрече, как, впрочем, и следующих матчах, Наполи не имеет права терять очки, тем более с соперниками, которые значительно уступают в классе.





В этом противостоянии южан букмекеры явное предпочтение отдают Наполи. С октября эта команда не проигрывает, да и делила очки она не так уж часто, а в 2017-м году и вовсе только однажды сыграв вничью – 1:1 с Палермо. А вот Дженоа с середины декабря не знает побед, в 8-ми матчах лишь дважды не уступив.





Что касается очных встреч, то Наполи всегда против Дженоа испытывает сложности, но зачастую выигрывает у соперника. В сентябре сделать этого не удалось – неаполитанцы а гостях разошлись миром 0:0, предположим, что предстоящий матч принесет успех Наполи, допустим, в 1-2 мяча они окажутся сильнее.