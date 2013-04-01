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Эспаньол – Реал Сосьедад. Прогноз на матч (10.02.2017)
Дата события: 10 февраля 21:45

Эспаньол примет Реал Сосьедад в матче 22-го тура испанской Примеры. Шансы команд на победу в этой встрече абсолютно равны, по крайней мере, если ориентироваться на коэффициенты букмекеров. Оба коллектива ставят перед собой цель выиграть, ничья же не устроит как Эспаньол, так и Реал Сосьедад, который, кстати, является самой бескомпромиссной командой Примеры (две ничьи).


В турнирной таблице чемпионата каталонцы расположились на 8-й строчке, активно приближаясь к еврокубковой зоне. В предыдущих 3-х поединках Эспаньол выиграл, в том числе оказался сильнее Севильи на своем поле – 3:1. Реал Сосьедад последние гостевые встречи провел против мадридского Реала и Барселоны, поэтому в поединке с Эспоньолом ему будет куда проще, с высокой долей вероятности клуб из Сан-Себастьяна увезет очки.


В первом круге Реал Сосьедад не смог обыграть Эспаньол (ничья 1:1), зато в прошлом сезоне деклассировал соперника 5:0 на его поле. Конечно, вновь разгромить каталонцев у Реала Сосьедад не получится, но вот победа, например, с минимальным счетом весьма вероятна.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или победа Реала Сосьедад» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы 1хбет.
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