Майнц – Аугсбург. Прогноз на матч (10.02.2017)

Майнц примет Аугсбург в рамках 20-го тура немецкой Бундеслиги. Команды расположились в середине турнирной таблицы чемпионата, наверняка середняками они и закончат сезон. Ничья здесь наиболее ожидаема, тем более устроит она, по большому счету, обе стороны.





Майнц сыграет на своем поле, и, казалось бы, команда должна ставить задачу выиграть, вот только сделать это будет весьма сложно, так как соперник после перерыва проиграл лишь однажды, дома уступив Хоффенхайму 2:0. В следующих встречах баварцы добивались успеха – 2:1 против Вольфсбурга в гостях и 3:2 против Вердера дома, то есть, Аугсбург был результативнен, хоть и не идеально действовал в обороне.





Неделю назад Майнц тем же Хоффенхаймом был бит 4:0, что было довольно неожиданно, ведь до этого команда не позволила себя обыграть дортмундской Боруссии (ничья 1:1). Скорее всего, предстоящая встреча также завершится вничью 1:1, хоть ранее очные поединки команд оказывались более результативными, а Майнц зачастую выигрывал, например, 3:1 в первом круге и 4:2 в прошлом сезоне.