Оклахома – Кливленд. Прогноз на матч (10.02.2017)

Оклахома-Сити Тандер примут Кливленд Кавальерс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Многое в этом поединке зависит от того, сыграет ли за гостей Ирвинг, Лав и Джеймс, без которых, конечно, Кливленд выглядит не так мощно. На данный момент букмекеры на стороне Оклахомы, что объясняется фактором, про который сказано выше, хотя всё может оказаться совсем по-другому прямо перед началом встречи.





Кливленд выиграл в четырех поединках подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. В первом раунде плей-офф Оклахома теоретически может встретится с первой командой конференции, что, конечно, не входит в планы Тандер, а значит, они обязаны прибавлять, в каждом поединке рассчитывая на победу.





Не слишком здорово Оклахома выступала в последнее время, в 6-ти поединках уступив 4 раза. В том числе Тандер оказались слабее Кливленда во встрече 29-го января – Кавальерс деклассировали соперника 107:91. Оклахома при лучшем для себя стечении обстоятельств способна взять реванш, но наверняка не со столь внушительным преимуществом.