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Шарлотт – Хьюстон. Прогноз на матч (10.02.2017)
Дата события: 10 февраля 02:00

Шарлотт Хорнетс примут Хьюстон Рокетс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Команды представляют разные конференции, но что объединяет и тех и других – оба коллектива ведут борьбу за плей-офф.


Конечно, на данный момент Хьюстон более успешен, занимая на Западе высокое третье место. Нередко команда выигрывает в гостях, не говоря уже о домашних встречах, которые зачастую оказываются в пользу «ракет». А вот Хорнетс свойственны серии: в прошлом домашнем матче Шарлотт выиграл у скромного Бруклина (11:107), зато до этого в трех поединках подряд терпел неудачи, и это после серии из 6-х побед на своей площадке.


В прошлом сезоне Шарлотт одолел Хьюстон 125:109, но не стоит на этот счет опираться, делая ставку. Хьюстон прибавил, уже в январе дома взял в некоторой степени реванш, обыграв Шарлотт 121:114, наверняка сильнее окажутся Рокетс и сейчас, пусть и в выездной встрече. Скорее всего, поединок станет результативным, именно вариант на тоталы нужно рассматривать в первую очередь, исходы по четвертям или половинам предугадать сложнее.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал матча больше 217,5» за высокий коэффициент 1,50 от букмекерской конторы 1хбет.
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