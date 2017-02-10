Колорадо – Питтсбург. Прогноз на матч (10.02.2017)

В заключительном матче игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Колорадо примет Питтсбург. Не факт, что гостям в этой встрече поможет Евгений Малкин, но и без него шансы добиться успеха у «пингвинов» высоки.





Во многом котировки букмекеров объясняются положением команд в таблице – Питтсбург находится в лидирующей группе Восточной конференции, на 8 очков отставая от 1-го места при двух лишних матчах по сравнению с Вашингтоном, а Колорадо последний на Западе, практически без намеков на улучшение позиций в итоговой таблице.





Да, Колорадо выиграл в двух предыдущих матчах, на своем льду одолев Виннипег, а главное, разгромив Монреаль (4:0). Но ведь до этого в 9-ти поединках Колорадо терпел неудачи, причем в большинстве случаев дома. Питтсбург в настоящий момент мотивирован, поэтому особой интриги в противостоянии нет – Колорадо не может на равных биться с фаворитом. Скорее всего, Питтсбург здесь победит в основное время, наверняка гости забросят минимум 3 шайбы, как это случалось практически всегда в очных встречах ранее.