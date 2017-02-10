Вашингтон – Детройт. Прогноз на матч (10.02.2017)

Вашингтон примет Детройт в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Столичный клуб выиграл в четырех поединках подряд и уверенно возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, пусть и провела команда на несколько встреч больше, чем конкуренты. Не удивительно, что именно Вашингтон, который сыграет дома, является фаворитом матча, особенно если учитывать еще и позицию Детройта.





Гости расположились на 15-м месте в Восточной конференции, имея равное количество набранных очков с Тампа-Бэй и Баффало. Команда еще сохраняет шансы на плей-офф, но для этого Детройт обязан прибавлять. Вряд ли сверкнёт команда во встрече с более мощным соперником на его льду, хотя, например, в декабре 2015-го года Вашингтон сумел победить только по буллитам, последний же поединок, датированный ноябрем 2016-го, завершился минимальной викторией Вашингтона 1:0.





Скорее всего, предстоящая встреча вновь принесет успех хозяевам, но вновь им для этого придется приложить максимум усилий. Предположим, что наиболее результативным здесь окажется второй период, стартовая же 20-минутка если и порадует зрителей, то разве что одной шайбой.