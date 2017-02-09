Панатинаикос – Бамберг. Прогноз на матч (09.02.2017)

Панатинаикос примет Бамберг в матче 22-го тура Евролиги. Греческий коллектив является явным фаворитом поединка, но чего-то иного вряд ли следовало бы ожидать, ведь соперник Панатинаикоса расположился в нижней части турнирной таблицы и в последнее время чаще расстраивал своих болельщиков.





Впрочем, предыдущий поединок принес успех Бамбергу – команда обыграла Маккаби Тель-Авив дома (90:75). Конечно, столь же здорово в атаке не сыграет Бамберг против Панатинаикоса, да и более 80-ти пунктов его соперник наверняка наберет.





Спустя три года в октябре команды провели очную встречу. Ее победителем довольно ожидаемо оказался Панатинаикос, но выиграли греки всего в одно очко – 84:83. Это был гостевой поединок, дома Панатинаикос рассчитывает добиться успеха уверенно, например, в 10-15 пунктов. Такой отрыв при лучшем стечении обстоятельств греки смогут создать еще в первой половине, но делая ставку, следует подстраховаться.