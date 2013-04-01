ЦСКА Москва – Црвена Звезда. Прогноз на матч (09.02.2017)

Московский ЦСКА примет Црвену Звезду в рамках 22-го тура Евролиги. Здесь не ожидается никакой интриги, ведь «армейцы» на порядок сильнее своего соперника, да и сыграют они дома. С другой стороны – сербы расположились на 5-й позиции и отстают от ЦСКА ненамного, проигрывала же в последнее время Црвена Звезда реже, если говорить исключительно о Евролиге.





Между собой команды в предыдущий раз сыграли в декабре – Црвена Звезда дома оказалась сильнее мощного соперника 78:67, что предполагает, как минимум борьбу в предстоящей встрече. Скорее всего, ЦСКА постарается создать в первой половине поединка, а возможно, стартовой четверти гандикап в счете, но если этого «армейцам» сделать не удастся, они рискуют быть переигранными мотивированными гостями в концовке матча.





Что касается варианта для ставки, то хочется выделить именно первую половину, которая, предположим, окажется более результативной, а ЦСКА в ней не проиграет. Исход на «индивидуальный тотал больше» фаворита до большого перерыва кажется вполне обоснованным и надежным, к тому же на него высокий коэффициент.