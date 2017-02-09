Ксанти – ПАОК. Прогноз на матч (09.02.2017)

В первом матче четвертьфинала Кубка Греции Ксанти примет ПАОК. Конечно, команда гостей по предстоящей встрече намного превосходит хозяев в классе, но как ни парадоксально, в турнирной таблице Суперлиги Ксанти отстаёт от ПАОКа лишь на три очка, располагаясь на одну строчку ниже. Справедливости ради стоит отметить, что ПАОК не лучшим образом начал сезон, к тому же с команды были сняты три пункта.





В 7-ми поединках подряд ПАОК выиграл, отлично действуя как в обороне, так и в атаке. Некоторый сбой произошел разве что в предыдущей встрече команды в чемпионате – ПАОК дважды пропустил от Астераса, но сумел отличиться трижды, причем два мяча забил в заключительной 20-миунтке.





Затягивать ПАОК явно не захочет в предстоящем поединке. Фаворит обязан начать мощно, возможно, ПАОК сумеет поразить ворота соперника в первом тайме, но сам факт гола очень важен в гостевом матче – это команда понимает. Если говорить о исходе встречи, то вряд ли одна из сторон выиграет уверенно, скорее здесь будет зафиксирована ничья, например, 1:1 или минимальная виктория ПАОКа 1:0.