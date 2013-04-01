Сидней – Веллингтон Феникс. Прогноз на матч (09.02.2017)

Сидней примет Веллингтон Феникс в 19-м туре австралийской Лиги А. Буквально за несколько дней котировки на этот поединок значительно изменились, и теперь на победу хозяев букмекеры дают коэффициент 1,40 вместо 1,50. Что это означает? Да очень просто – многие ставят на успех Сиднея в поединке, и это объяснимо ситуацией в турнирной таблице. Сейчас Сидней уверенно лидирует в чемпионате, не проиграв ни в одной встрече из 18-ти проведенных, тогда как Веллингтон Феникс один из аутсайдеров с плохой статистикой последних матчей.





Каждый год команды играют друг с другом, в 2017-м встреча Сидней и Веллингтона станет первой. В 2016-м же Сидней одолел соперника на его поле 1:0, тем самым взяв реванш за домашнее поражение в марте 3:1. Скорее всего, победит фаворит и сейчас, причем во поединке без обилия забитых мячей.





Предположим, что Сидней начнет мощно, но столкнется с проблемой создания по-настоящему опасных моментов. Рано или поздно хозяева все-таки забьют, только вот вряд ли в итоге их преимущество останется подавляющим - Веллингтон Феникс перехватит инициативу, например, в середине второго тайма.