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Сидней – Веллингтон Феникс. Прогноз на матч (09.02.2017)
Дата события: 09 февраля 10:50

Сидней примет Веллингтон Феникс в 19-м туре австралийской Лиги А. Буквально за несколько дней котировки на этот поединок значительно изменились, и теперь на победу хозяев букмекеры дают коэффициент 1,40 вместо 1,50. Что это означает? Да очень просто – многие ставят на успех Сиднея в поединке, и это объяснимо ситуацией в турнирной таблице. Сейчас Сидней уверенно лидирует в чемпионате, не проиграв ни в одной встрече из 18-ти проведенных, тогда как Веллингтон Феникс один из аутсайдеров с плохой статистикой последних матчей.


Каждый год команды играют друг с другом, в 2017-м встреча Сидней и Веллингтона станет первой. В 2016-м же Сидней одолел соперника на его поле 1:0, тем самым взяв реванш за домашнее поражение в марте 3:1. Скорее всего, победит фаворит и сейчас, причем во поединке без обилия забитых мячей.


Предположим, что Сидней начнет мощно, но столкнется с проблемой создания по-настоящему опасных моментов. Рано или поздно хозяева все-таки забьют, только вот вряд ли в итоге их преимущество останется подавляющим - Веллингтон Феникс перехватит инициативу, например, в середине второго тайма.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Сиднея» за высокий коэффициент 1,44 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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