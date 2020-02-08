Боруссия Дортмунд – Герта. Прогноз на матч (08.02.2017)

Боруссия Дортмунд примет Герту в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Хотя это и встреча представителей лидирующей группы Бундеслиги, находящихся примерно в равном положении, но особой интриги в паре нет – Боруссия явный фаворит, можно будет расценивать проход в четвертьфинал Герты, как сенсацию.





Но победа Герты в гостевом матче практически невероятна, тем более в основное время. Боруссия после перерыва одержала две минимальные виктории и разошлась миром с Майнцом, что не говорит о хорошей форме команды, но Боруссия явно способна и будет прибавлять. Скорее всего, в поединке с Гертой Дортмунд сыграет более мощно в атаке, что гарантирует обилие забитых мячей, причем в обе стороны.





Герта в матче Чемпионата Германии в октябре на выезде поразила ворота Боруссии, предположим, что сможет отличиться столичный клуб и сейчас, только вот и пропустит от мотивированного соперника 2-3 мяча. Скорее всего, Боруссия хотя бы дважды огорчит Герту еще до перерыва, с учетом такого предположения и ставка.