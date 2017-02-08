Зандхаузен – Шальке. Прогноз на матч (08.02.2017)

Зандхаузен примет Шальке в матче 1/8 финала Кубка Германии. Гельзенкирхенцы переживают не самые приятные времена, располагаясь в середине турнирной таблицы Бундеслиги, но определенные положительные моменты в игре команды все же есть, например, накануне Шальке сумел выстоять ничью в поединке с Баварией на ее поле, что дорогого стоит (1:1). Скорее всего, именно Шальке окажется едва ли не главным конкурентом той же Баварии в Кубке Германии, по крайней мере, клуб из Гельзенкирхена мотивирован завоевать трофей наверно больше, чем любой другой клуб.





Что же касается Зандхаузена, то эта команда из середины таблицы Второй немецкой Бундеслиги, но с амбициями выйти в элиту. При лучшем стечении обстоятельств Зандхаузен способен навязать борьбу лидерам, вот только клуб явно слабее того же Ганновера или Штутгарта, не приходится говорить о Шальке, который на порядок классные представителя второй лиги.





Предположим, что Шальке выиграет у Зандхаузена более чем уверенно, отличившись в каждом их таймов. Не должно удивить итоговое преимущество гостей, например, в 3 мяча, к тому же в единственной очной встрече Шальке оказался сильнее 3:0 – в кубковом матче 2012-го года.