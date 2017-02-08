Алавес – Сельта. Прогноз на матч (08.02.2017)

Алавес примет Сельту в ответном матче ½ финала Кубка Испании. Клуб из Виго не имеет права не воспользоваться шансом победить, и тем самым выйти в финал турнира, но даже результативная ничья устроит Сельту, так как первая встреча завершилась вничью 0:0.





На своем пути Сельта выбила мадридский Реал, обыграв того на выезде 2:1. Что уж говорить о перспективах скромного Алавеса, который, впрочем, в последнее время выглядит неплохо. В 6-ти поединках подряд Алавес не проигрывал, пропустив только накануне от хихонского Спортинга, но сразу дважды.





И все равно у Сельты статистика лучше – галисийцы в 10-ти матчах потерпели одно поражение, дважды сыграли вничью (как раз-таки с Реалом и Алавесом в Кубке), остальные же поединки выиграли. Сельта полна амбиций, она сильнее своего соперника, в гостях ей достаточно отличиться, чтобы шансы Алавеса стали минимальными.





Предположим, что Сельта не станет отлаживать в долгий ящик вопрос о победителе противостояния, а начнет поединок активно, сделает все возможное, чтобы отличиться до перерыва. Скорее всего, мотивированной Сельте это удастся.