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Лестер – Дерби Каунти. Прогноз на матч (08.02.2017)
Дата события: 08 февраля 21:45

Лестер примет Дерби Каунти в рамках 1/16 финала Кубка ФА. Это ответный поединок – первая же встреча завершилась результативной ничьей 2:2. В предстоящем матче Лестер выступит в качестве явного фаворита, но сейчас «лисы» явно не в лучшей своей форме, поэтому неожиданности здесь возможны.


В 5-ти матчах подряд команда Раньери не знает побед, да и до этого Лестер не впечатлял. Другое дело Дерби Каунти, который продолжает бороться за выход в Премьер-Лигу, на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимая 8-е место с трехочковым отставанием от зоны плей-офф.


Именно в Чемпионшипе чаще всего в истории встречались Лестер и Дерби Каунти. «Лисы» нередко оказывались сильнее, причем большинство поединков изобиловали забитыми мячами. Но все-таки предстоящий матч не должен оказаться результативным, учитывая проблемы Лестера в линии атаки. «Лисы» мало забивают, а главное, мало создают, вряд ли что-то кардинально изменилось менее чем за неделю, когда Лестер на своем поле был разгромлен Манчестер Юнайтед 3:0.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал основного времени матча меньше 3» за коэффициент 1,40 от букмекерской конторы 1хбет.
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