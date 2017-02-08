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Болонья – Милан. Прогноз на матч (08.02.2017)
Дата события: 08 февраля 21:45

В рамках 18-го тура Серии А Болонья на своём поле будет принимать Милан. Обе команды крайне неудачно отыграли свои предыдущие матчи - Болонья проиграла на «Ренато Даль`Ара» Наполи со счётом 1:7, тогда как Милан также дома был бит генуэзской Сампдорией 0:1. Для «россо-нери» это уже четвёртое поражение подряд, команда в который раз находится в глубоком кризисе.


До матча с Наполи Болонья показывала довольно неплохой футбол, обыграв Кротоне и Торино, сыграв вничью с Кальяри на выезде, на равных сражаясь с Интером в Кубке Италии, но домашний поединок против неаполитанцев вышел неожиданно сверхпровальным. Болонья – команда домашняя, разгром, учинённый Наполи, должен отрезвляюще подействовать на этот коллектив.


Наставник миланцев Винченцо Монтелла в силу своей должности обязан говорить о б амбициях команды на места в еврокубках. Но по факту: 4 поражения кряду, что повторило антирекорд миланского клуба, и падение на 8 место – надежды на успешный сезон рассыпаются на глазах. Не факт, что Милан вновь не уступит, ведь в среду точно не сыграют Монтоливо, Де Шильо, Антонелли и Бонавентура, но все-таки правильней здесь ожидать ничью или минимальную викторию гостей.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья или минимальная победа Милана» за высокий коэффициент 1,9 от букмекерской конторы Париматч.
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