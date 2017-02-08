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Кротоне – Ювентус. Прогноз на матч (08.02.17)
Дата события: 08 февраля 19:00

В среду вечером состоятся два перенесенных матча 18-го тура итальянской Серии A, в одном из которых Кротоне примет Ювентус. Последний раз эти коллективы встречались 10 лет назад, когда туринцы выступали еще в Серии B. Тогда дважды победила «Старая синьора» (0:3 и 5:0), она и сейчас считается безоговорочным фаворитом.


Кротоне - удобный соперник для новой тактики Юве. Действующим и наверняка будущим чемпионам Италии хватит 45-ти минут, чтобы вскрыть одну из худших оборон Серии А. Команда весьма слабенько выглядит в текущем сезоне, но этого и следовало ожидать, ведь состав у «акул» довольно скромный.


Ювентус полетит на юг Италии за победой. Сейчас команда Аллегри старается по максимуму набирать очки, создавая отрыв от преследователей, ведь совсем скоро у «Старой синьоры» будет сложнейший период, связанный с тем, что команда сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. «Акулы» совершенно расклеились, но на родном стадионе команда старается играть агрессивно, следовательно, «верх» здесь вполне может быть пробит, особенно вероятны голы до перерыва.

Предлагаем сделать ставку на исход «тотал голов первого тайма больше 1» за высокий коэффициент 1,65 от букмекерской конторы 1хбет.
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