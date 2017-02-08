Кротоне – Ювентус. Прогноз на матч (08.02.17)

В среду вечером состоятся два перенесенных матча 18-го тура итальянской Серии A, в одном из которых Кротоне примет Ювентус. Последний раз эти коллективы встречались 10 лет назад, когда туринцы выступали еще в Серии B. Тогда дважды победила «Старая синьора» (0:3 и 5:0), она и сейчас считается безоговорочным фаворитом.





Кротоне - удобный соперник для новой тактики Юве. Действующим и наверняка будущим чемпионам Италии хватит 45-ти минут, чтобы вскрыть одну из худших оборон Серии А. Команда весьма слабенько выглядит в текущем сезоне, но этого и следовало ожидать, ведь состав у «акул» довольно скромный.





Ювентус полетит на юг Италии за победой. Сейчас команда Аллегри старается по максимуму набирать очки, создавая отрыв от преследователей, ведь совсем скоро у «Старой синьоры» будет сложнейший период, связанный с тем, что команда сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. «Акулы» совершенно расклеились, но на родном стадионе команда старается играть агрессивно, следовательно, «верх» здесь вполне может быть пробит, особенно вероятны голы до перерыва.