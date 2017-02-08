Детройт – Коламбус. Прогноз на матч (08.02.2017)

Детройт примет Коламбус в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Показатели команд как по сезону, так и по предыдущим поединкам очень разнятся, причем Коламбус выступает лучше на протяжении всей «регулярки», тогда как в последнее время чаще радует хорошими результатами Детройт.





Несмотря ни на какаю статистику и место проведения встречи, букмекеры явное предпочтение отдают гостям, которые находятся на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, являясь главными преследователями Вашингтона. Детройт, в свою очередь, только грезит о плей-офф, ведь шансы 14-й команды конференции подняться в топ-8 катастрофически малы, опираясь на математику.





Детройт в последние годы не раз обыгрывал Коламбус, но вот предыдущая встреча команд, датированная декабрем, завершалась разгромной гостевой победой Коламбуса 4:1. Вряд ли за два месяца что-то кардинально поменялось и Детройт возьмет реванш, хотя и крупно хозяева не уступят.