Питтсбург – Калгари. Прогноз на матч (08.02.2017)

Питтсбург примет Калгари в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Пингвины» выиграли в трех предыдущих встречах и поднялись на 3-ю позицию в турнирной таблице Восточной конференции, но вряд ли команда довольна ею. Конечно, в предстоящей встрече Питтсбург устроит только победа, а при должной мотивации хозяева добьются цели.





Только вот мотивирован и Калгари, причем не менее, чем фаворит. Канадцы расположились на 8-м месте в Западной конференции, и позиции команды довольно шаткие. Для Калгари было бы неплохо обойти в таблице Нэшвилл и Лос-Анджелес, но не стоит забывать и о преследователях, среди которых мощный Сент-Луис.





Калгари понимает, что на равных весь матч с Питтсбургом играть у него не получится, поэтому гости постараются в какой-то момент уйти в отрыв, придавив соперника и забросив одну-две шайбы. Скорее всего, этого не случится в стартовые минуты матча, когда по идее преимуществом на правах хозяев завладеет Питтсбург. Прогноз – за Калгари останется вторая 20-минутка, по крайней мере, в ней канадцы покажут все, на что способны.