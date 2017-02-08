Вашингтон – Каролина. Прогноз на матч (08.02.2017)

Вашингтон примет Каролину в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Лидирующие на Востоке Кэпиталз провели наибольшее количество поединков по сравнению с преследователями, но это никак не уменьшает заслуги столичного клуба. В последних трех встречах команда победила, наверняка Вашингтон добьется успеха в матче с Каролиной, несмотря даже на отличную форму соперника.





Каролина выиграла в предыдущих трех поединках, благодаря чему поднялась на 11-ю строчку турнирной таблицы Восточной конференции. Впереди у команды непростой отрезок сезона, который нужно пройти с минимальными потерями, иначе плей-офф Каролине не светит.





Несомненно, Каролине будет очень сложно завоевать хотя бы одно очко в Вашингтоне, хотя в предсезонке ей удалость вовсе выиграть – победа 2:1 в овертайме. Уже в январе 2017-го Кэпиталз дома деклассировали Каролину 6:1, может не с таким огромным преимуществом, но достаточно уверенно Вашингтон выиграет и сейчас.