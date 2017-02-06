Сочи – Торпедо. Прогноз на матч (06.02.2017)

В понедельник состоится поединок Континентальной хоккейной лиги, в котором сыграют Сочи и Торпедо из Нижнего Новгорода. В нынешнем сезоне соперники провели три очные встречи и только в одной из них победу удалось одержать команде из Красноярского края.





На данный момент Сочи находится на 9-м месте в турнирной таблице Западной конференции и ведет упорную борьбу за попадание в зону плей-офф. На своем льду южане в нынешнем сезоне потерпели 11 поражений, но вряд ли потерпят неудачу в предстоящей встрече, если сыграют в свой лучший хоккей.





В свою очередь, торпедовцам за СКА и ЦСКА, естественно, уже не угнаться - эти две дружины между собой определят победителя не только Западной конференции, но и, возможно, Кубка Гагарина. А вот с ярославским Локомотивом и московским Динамо Торпедо в силах соперничать, даже поражение от Сочи оставит шансы команде на успех. На данный момент в активе нижегородцев 102 пункта и пятая позиция на Западе, отставание от Локомотива и Динамо составляет всего несколько пунктов, что вполне отыгрываемо.