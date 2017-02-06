Брага – Эшторил. Прогноз на матч (06.02.2017)

В рамках 20-го тура португальской Примейры Спортинг Брага на своём поле будет принимать Эшторил. Хозяева ведут борьбу за попадание в тройку сильнейших по итогам чемпионата, тогда как Эшторил будет счастлив, если сохранит место в элите португальского футбола – отсюда и столь однобокие котировки букмекеров.





На своём Брага играет очень мощно: восемь побед при одной ничьей и единственном поражении, набрано 25 очков и это второй результат в лиге после Порту, то есть команду, когда та играет на своём поле, нельзя не считать явным претендентом на успех, тем более во встрече с подобным соперником.





Эшторил неплохо смотрелся осенью прошлого года, но начал постепенно угасать. Похоже, ситуация еще больше ухудшилась после смены главного тренера. Справедливости ради стоит отметить, что даже в проигранных поединках Эшторил не допускал серьезных провалов. Как правило, преимущество соперников оказывалось минимальным, а Эшторил давал бой.





Брага хоть и фаворит, но вряд ли она способна разгромить Эшторил. Гости по предстоящей встрече ведь дошли до полуфинала Кубка Португалии, при лучшем стечении обстоятельств Эшторил покажет себя еще и в конкретно взятой игре, если и проиграв, то в 1 или 2 мяча.