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Брага – Эшторил. Прогноз на матч (06.02.2017)
Дата события: 06 февраля 23:00

В рамках 20-го тура португальской Примейры Спортинг Брага на своём поле будет принимать Эшторил. Хозяева ведут борьбу за попадание в тройку сильнейших по итогам чемпионата, тогда как Эшторил будет счастлив, если сохранит место в элите португальского футбола – отсюда и столь однобокие котировки букмекеров.


На своём Брага играет очень мощно: восемь побед при одной ничьей и единственном поражении, набрано 25 очков и это второй результат в лиге после Порту, то есть команду, когда та играет на своём поле, нельзя не считать явным претендентом на успех, тем более во встрече с подобным соперником.


Эшторил неплохо смотрелся осенью прошлого года, но начал постепенно угасать. Похоже, ситуация еще больше ухудшилась после смены главного тренера. Справедливости ради стоит отметить, что даже в проигранных поединках Эшторил не допускал серьезных провалов. Как правило, преимущество соперников оказывалось минимальным, а Эшторил давал бой.


Брага хоть и фаворит, но вряд ли она способна разгромить Эшторил. Гости по предстоящей встрече ведь дошли до полуфинала Кубка Португалии, при лучшем стечении обстоятельств Эшторил покажет себя еще и в конкретно взятой игре, если и проиграв, то в 1 или 2 мяча.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Браги в 1 или 2 мяча» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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