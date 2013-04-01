Штутгарт - Фортуна Дюссельдорф. Прогноз на матч (06.02.2017)

6 февраля на своем поле Штутгарт примет Фортуну Дюссельдордф в матче 19 тура Второй Бундеслиги. «Швабы» неудачно провели финиш первой части сезона, потерпев два поражения. Но 2017 год Штутгарт начал с победы над Санкт-Паули 1:0 на выезде и сейчас с 35-ю очками в активе и разницей мячей 31:21 делит 1-3 место во втором немецком дивизионе, то есть, продолжает бороться за возвращение в элиту, имея отличные шансы на успех.





Будущий соперник Штутгарта, дюссельдорфская Фортуна, находится сейчас не в лучшей форме. В пяти предыдущих матчах команда ни разу не победила, проиграв дважды при трёх ничьих. Поделила очки Фортуна в противостояниях с Ганновером, Вюрцбургером и Эрцгебирге, неудачи случились от Зандхаузена и Нюрнберга. На выезде будущие гости отыграли девять матчей, в которых одержали три победы при четырёх ничьих и двух поражениях.





Штутгарт рвётся в Бундеслигу. У этой команды один из сильнейших составов среди конкурентов, отличная домашняя статистика, к тому же Штутгарт должен набирать обороты. Предположим, что хозяева выиграют встречу у Фортуны.