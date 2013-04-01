07:57 (+3) 05 February 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Штутгарт - Фортуна Дюссельдорф. Прогноз на матч (06.02.2017)
Дата события: 06 февраля 21:15

6 февраля на своем поле Штутгарт примет Фортуну Дюссельдордф в матче 19 тура Второй Бундеслиги. «Швабы» неудачно провели финиш первой части сезона, потерпев два поражения. Но 2017 год Штутгарт начал с победы над Санкт-Паули 1:0 на выезде и сейчас с 35-ю очками в активе и разницей мячей 31:21 делит 1-3 место во втором немецком дивизионе, то есть, продолжает бороться за возвращение в элиту, имея отличные шансы на успех.


Будущий соперник Штутгарта, дюссельдорфская Фортуна, находится сейчас не в лучшей форме. В пяти предыдущих матчах команда ни разу не победила, проиграв дважды при трёх ничьих. Поделила очки Фортуна в противостояниях с Ганновером, Вюрцбургером и Эрцгебирге, неудачи случились от Зандхаузена и Нюрнберга. На выезде будущие гости отыграли девять матчей, в которых одержали три победы при четырёх ничьих и двух поражениях.


Штутгарт рвётся в Бундеслигу. У этой команды один из сильнейших составов среди конкурентов, отличная домашняя статистика, к тому же Штутгарт должен набирать обороты. Предположим, что хозяева выиграют встречу у Фортуны.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Штутгарта» за высокий коэффициент 1,67 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100